Состоялась жеребьевка конкурса "Кубок моря"

11:22 Состоялась жеребьевка конкурса "Кубок моря", проводимого в рамках "Армейских международных игр - 2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Состоялась жеребьевка конкурса "Кубок моря", проводимого в рамках "Армейских международных игр - 2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Как сообщает Report, церемония прошла в административном здании Военно-Морского Сил (ВМС) Азербайджана.

Перед жеребьевкой командующий ВМС контр-адмирал Субхан Бакиров провел пресс-конференцию. Он пожелал удачи командам.

Отметим, что в международном конкурсе, который пройдет с 15 по 27 августа, будут состязаться военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.