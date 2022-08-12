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Состоялась жеребьевка конкурса "Кубок моря"

Состоялась жеребьевка конкурса "Кубок моря" 11:22 Состоялась жеребьевка конкурса "Кубок моря", проводимого в рамках "Армейских международных игр - 2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
Армия
12 августа 2022 г. 11:45
Состоялась жеребьевка конкурса Кубок моря

Состоялась жеребьевка конкурса "Кубок моря", проводимого в рамках "Армейских международных игр - 2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Как сообщает Report, церемония прошла в административном здании Военно-Морского Сил (ВМС) Азербайджана.

Перед жеребьевкой командующий ВМС контр-адмирал Субхан Бакиров провел пресс-конференцию. Он пожелал удачи командам.

Отметим, что в международном конкурсе, который пройдет с 15 по 27 августа, будут состязаться военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Dəniz kuboku"nun püşkatması keçirilib

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