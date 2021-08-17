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Состоялась жеребьевка команд-участниц конкурса "Танковый биатлон"

Состоялась жеребьевка команд-участниц конкурса "Танковый биатлон" 12-32 готово
Армия
17 августа 2021 г. 12:42
Состоялась жеребьевка команд-участниц конкурса Танковый биатлон

На российском военном полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд, принимающих участие в конкурсе "Танковый биатлон", который пройдет в рамках Армейских международных игр - 2021.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По итогам жеребьевки, на которой присутствовали руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей, азербайджанские танкисты выступят 24 августа - на третий день соревнований.

Наша команда будет соревноваться с танковыми экипажами из Беларуси, Казахстана и Сербии.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Tank biatlonu” müsabiqəsində iştirak edən komandaların püşkatması keçirilib

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