Состоялась жеребьевка команд-участниц конкурса "Танковый биатлон"

На российском военном полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд, принимающих участие в конкурсе "Танковый биатлон", который пройдет в рамках Армейских международных игр - 2021.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
По итогам жеребьевки, на которой присутствовали руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей, азербайджанские танкисты выступят 24 августа - на третий день соревнований.
Наша команда будет соревноваться с танковыми экипажами из Беларуси, Казахстана и Сербии.