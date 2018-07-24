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    Состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон"

    В этом году в конкурсе участвуют 23 страны

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В России на полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон", проходящего в рамках соревнований "Армейские международные игры – 2018".

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В жеребьевке приняли участие руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей.

    По результатам жеребьевки азербайджанские танкисты выступят 28 июля, в первый же день конкурса. Азербайджанская команда будет состязаться с танковыми экипажами из Зимбабве, Индии и Южно-Африканской Республики.

    В этом году в конкурсе участвуют 23 страны.

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