Состоялась встреча замминистра обороны с ветеранами Великой Отечественной войны

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Согласно поручению министра обороны, в связи с 73-летием Победы над фашизмом, заместитель министра обороны по личному составу, генерал-лейтенант Керим Велиев 7-го мая встретился с группой участников Великой Отечественной войны 1941-45 гг.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Поприветствовав участников встречи от имени министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова, заместитель министра особо подчеркнул, что героические сыны и дочери Азербайджана внесли достойный вклад в достижение Победы, сотни тысяч наших соотечественников пожертвовали своей жизнью, Национальные дивизии Азербайджана вписали славные страницы в историю войны, а ветераны продемонстрировали героизм и большую самоотверженность как в бою, так и в тылу.

Заместитель министра высоко оценил сегодняшнее активное участие ветеранов в общественно-политической жизни независимой Азербайджанской Республики и их роль в подготовке молодежи к военной службе, повышении боевого духа личного состава армии.

Было отмечено, что большое значение, которое придавал этому празднику великий лидер Гейдар Алиев и продолжение по сей день этой традиции со стороны президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева является показателем высокой оценки, данной историческому героизму нашего народа.

Выступая на встрече, председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики, генерал-полковник в отставке Тофиг Агагусейнов и другие гости, рассказали о заслугах ветеранов войны в общественно-политической жизни республики на современном этапе, которые всегда были приверженными идеям общенационального лидера Гейдара Алиева, государственности и Верховному главнокомандующему, а также мероприятиях, проводимых в связи с 73-летием исторической Победы в Великой Отечественной войне.

Выступившие от имени ветеранов Великой Отечественной войны Фатма Саттарова, Исмайыл Фараджов и заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики Джалил Халилов выразили признательность Верховному главнокомандующему и руководству министерства обороны за оказанное ветеранам внимание и заботу. Они также выразили уверенность в скорейшем освобождении оккупированных территорий и славной победе Азербайджанской армии.

После вручения наград группе участников Великой Отечественной войны было сделано памятное фото.