Состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции

Согласно плану военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики, в Управлении международного военного сотрудничества состоялась встреча экспертов по военному праву.

Согласно плану военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики, в Управлении международного военного сотрудничества состоялась встреча экспертов по военному праву.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.



На встрече были подробно обсуждены вопросы обмена опытом в области военного законодательства, интеграции военных законодательных актов братской Турции в законодательство Азербайджанской Республики, разработки механизма применения международного права и конвенций в боевой и оперативной обстановке.



Также был проведен обмен мнениями по вопросам изучения передового опыта служебной деятельности военных юристов, их обучения за рубежом, были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества и ряд других вопросов.