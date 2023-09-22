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Состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции

Состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции Согласно плану военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики, в Управлении международного военного сотрудничества состоялась встреча экспертов по военному праву.
Армия
22 сентября 2023 г. 15:47
Состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции

Согласно плану военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики, в Управлении международного военного сотрудничества состоялась встреча экспертов по военному праву.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече были подробно обсуждены вопросы обмена опытом в области военного законодательства, интеграции военных законодательных актов братской Турции в законодательство Азербайджанской Республики, разработки механизма применения международного права и конвенций в боевой и оперативной обстановке.

Также был проведен обмен мнениями по вопросам изучения передового опыта служебной деятельности военных юристов, их обучения за рубежом, были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества и ряд других вопросов.

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Версия на английском языке Meeting of Azerbaijani and Turkish military lawyers held
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə hərbi hüquqşünaslarının görüşü keçirilib

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