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Состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Беларуси

Состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Беларуси В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Беларуси в управлении кадров Главного управления личного состава Минобороны состоялась рабочая встреча по военно-кадровым вопросам.
Армия
29 сентября 2021 г. 14:58
Состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Беларуси
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В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Беларуси в управлении кадров Главного управления личного состава Минобороны состоялась рабочая встреча по военно-кадровым вопросам.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Замначальника Главного управления личного состава - начальник Управления кадров министерства, генерал-майор Эльчин Халилов дал гостям подробную информацию о проводимых в Азербайджанской армии реформах, подготовке профессионального кадрового потенциала.

На встрече состоялся обмен мнениями между делегациями по военно-кадровым вопросам обеих стран, в частности, были обсуждены вопросы прохождения военной службы и учета военных кадров.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Belarusian military officials meet in Baku
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Belarus hərbi heyətlərinin görüşü olub

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