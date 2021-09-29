Состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Беларуси

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Беларуси в управлении кадров Главного управления личного состава Минобороны состоялась рабочая встреча по военно-кадровым вопросам.

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Беларуси в управлении кадров Главного управления личного состава Минобороны состоялась рабочая встреча по военно-кадровым вопросам.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Замначальника Главного управления личного состава - начальник Управления кадров министерства, генерал-майор Эльчин Халилов дал гостям подробную информацию о проводимых в Азербайджанской армии реформах, подготовке профессионального кадрового потенциала.

На встрече состоялся обмен мнениями между делегациями по военно-кадровым вопросам обеих стран, в частности, были обсуждены вопросы прохождения военной службы и учета военных кадров.