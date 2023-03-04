Состоялась встреча с журналистами, пишущими на военно-патриотическую тему

В рамках Коммуникационной стратегии министерства, утвержденной соответствующим приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, состоялась встреча с группой журналистов, представляющих различные информационные агентства, которые пишут на воен

В рамках Коммуникационной стратегии министерства, утвержденной соответствующим приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, состоялась встреча с группой журналистов, представляющих различные информационные агентства, которые пишут на военно-патриотическую тему.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся при поддержке Агентства по развитию медиа, был проведен обстоятельный обмен мнениями о дальнейшем развитии взаимодействия с журналистами, содержании публикаций на военную тему и предотвращении распространения информации, составляющей военную тайну.

Представители Главного управления по личному составу министерства обороны представили журналистам брифинги по таким темам, как защита военной и государственной тайны, и по другим тематикам.