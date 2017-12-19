Состоялась встреча с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Азербайджане

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым плану, 19-го декабря состоялась годовая итоговая встреча с аккредитованными в Азербайджане военными атташе вооруженных сил иностранных государств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На встрече присутствовало 29 представителей из 28 иностранных государств и международных организаций.

Поприветствовав присутствующих от имени министра обороны Азербайджанской Республики, начальник Управления Международного Военного Сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов проинформировал гостей о нынешней военно-политической ситуации в регионе, агрессивной политике Армении против Азербайджана, а также проводимых реформах в армии, деятельности, осуществленной в течении года в сфере международного военного сотрудничества и планируемых на 2018 год мероприятиях. В ходе встречи начальник управления ответил на вопросы военных атташе.

От имени Бакинской ассоциации военных атташе, военный атташе вооруженных сил Румынии полковник Родин Лазароу поблагодарил руководство министерства обороны Азербайджанской Республики за организацию данной встречи и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.