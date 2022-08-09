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Состоялась встреча с руководящими составами команд-участниц конкурса "Кубок моря"

Состоялась встреча с руководящими составами команд-участниц конкурса "Кубок моря" В штабе Военно-морских сил Азербайджана состоялась встреча в формате организационного совещания с руководящими составами команд-участниц конкурса "Кубок моря", который состоится в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайдж
Армия
9 августа 2022 г. 18:50
Состоялась встреча с руководящими составами команд-участниц конкурса Кубок моря

В штабе Военно-морских сил Азербайджана состоялась встреча в формате организационного совещания с руководящими составами команд-участниц конкурса "Кубок моря", который состоится в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров поприветствовал гостей и пожелал успехов командам.

Контр-адмирал С.Бекиров подчеркнул, что ежегодно проводимый международный конкурс вносит значительный вклад в развитие связей и обмен опытом между военными моряками стран-участниц, а также в обеспечение безопасности на Каспии.

Было отмечено, что в нашей стране созданы все надлежащие условия для проведения состязаний на должном уровне вот уже в пятый раз.

Подчеркивалось, что конкурс "Кубок моря" с участием военных моряков Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, с учетом погодных условий, продлится с 15 по 25 августа текущего года.

Руководящие составы команд-участниц поблагодарили за оказанное гостеприимство и выразили уверенность в том, что организованный в нашей стране конкурс "Кубок моря" пройдет в атмосфере дружбы и товарищества.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Dəniz kuboku"na qatılan komandaların rəhbər heyətləri ilə görüş keçirilib

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