Состоялась встреча с делегацией НАТО

В рамках научно-практической конференции, посвященной 30-летию присоединения Азербайджана к программе НАТО "Партнерство во имя мира", нашу страну посетила делегация во главе с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по операциям госпожой Бурджу

В рамках научно-практической конференции, посвященной 30-летию присоединения Азербайджана к программе НАТО "Партнерство во имя мира", нашу страну посетила делегация во главе с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по операциям госпожой Бурджу Сан.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Начальник Управления международного военного сотрудничества полковник Эльчин Абдуллаев встретился с делегацией НАТО.

На встрече говорилось о текущей ситуации с выполнением обязательств, указанных в "Индивидуально адаптированной программе партнерства" (ITPP), считающейся основной правовой базой сотрудничества с НАТО, и об участии наших военнослужащих в международных миссиях по обеспечению безопасности.

Стороны также обсудили подготовку подразделений различных видов войск, заявленных Азербайджанской Армией в Объединенные вооруженные силы НАТО в рамках "Концепции оперативных возможностей", и вклад наших военнослужащих, несущих службу в различных штабах и структурах Альянса в рамках концепции Штабные должности партнерства".

На встрече, в которой также участвовал глава представительства Азербайджанской Республики при НАТО Джафар Гусейнзаде, было особо подчеркнуто, что наша страна является надежным партнером НАТО. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями и о перспективах сотрудничества.