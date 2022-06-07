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Состоялась встреча с делегацией Национального университета обороны Пакистана

Состоялась встреча с делегацией Национального университета обороны Пакистана 7 июня исполняющий обязанности ректора Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев принял находящуюся в нашей стране делегацию в составе руководства Национального университета обороны Исламской Республики Пакистан и слуш
Армия
7 июня 2022 г. 18:10
Состоялась встреча с делегацией Национального университета обороны Пакистана

7 июня исполняющий обязанности ректора Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев принял находящуюся в нашей стране делегацию в составе руководства Национального университета обороны Исламской Республики Пакистан и слушателей Курса национальной и военной безопасности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала гости посетили Аллею шехидов, возложили цветы на могилы наших сограждан, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны.

На встрече было отмечено об успешном развитии двусторонних отношений, обсуждались перспективы развития сотрудничества в области военного образования, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Делегации и слушателям была представлена обширная информация о системе военного образования в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanın Milli Müdafiə Universitetinin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

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