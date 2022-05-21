Состоялась встреча рабочей группы по реализации коммуникационной стратегии

Состоялась встреча рабочей группы, созданной в целях реализации коммуникационной стратегии министерства, утвержденной соответствующим решением министра обороны.

Состоялась встреча рабочей группы, созданной в целях реализации коммуникационной стратегии министерства, утвержденной соответствующим решением министра обороны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На встрече ответственные должностные лица различных видов войск, предприятий и организаций министерства обороны, а также члены рабочей группы обсудили работу по совершенствованию коммуникационной стратегии министерства.

Было отмечено, что оперативное доведение информации о реформах, проводимых в армии под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, достигнутых успехах и применяемых новшествах создаст необходимый информационный фон и тем самым обеспечит просвещение общественности, гражданскую удовлетворенность, а также укрепит единство государства, народа и армии.

На встрече были представлены брифинги по темам сбора и изучения опыта, методов анализа, оценки и др., состоялся обширный обмен мнениями о приоритетных направлениях деятельности министерства в сфере коммуникаций.