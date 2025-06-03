О нас

Состоялась встреча представителей минобороны Азербайджана и Сербии

Состоялась встреча представителей минобороны Азербайджана и Сербии 16:58 В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Сербии на 2025 год, в Баку состоялась встреча между сотрудниками Министерств обороны двух стран.
Армия
3 июня 2025 г. 17:09
Состоялась встреча представителей минобороны Азербайджана и Сербии

Делегации министерств обороны Азербайджана и Сербии в ходе встречи в Баку 3 июня обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, встреча состоялась в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

"Стороны обсудили текущее состояние работ, проводимых в рамках двустороннего сотрудничества, а также планы на перспективу и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в информации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Serbiya hərbi nümayəndələri arasında görüş keçirilib

Другие новости из категории

Минобороны: Проведены тактические учения с боевой стрельбой
Минобороны: Проведены тактические учения с боевой стрельбой
3 июня 2025 г. 10:40
В Пирекешкюле уничтожат непригодные к использованию боеприпасы
В Пирекешкюле уничтожат непригодные к использованию боеприпасы
2 июня 2025 г. 14:41
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
1 июня 2025 г. 12:38
В азербайджанской армии проводится конкурс Лучший военный оркестр
В азербайджанской армии проводится конкурс "Лучший военный оркестр"
31 мая 2025 г. 10:08
Закир Гасанов дал поручения по укреплению воинской дисциплины
Закир Гасанов дал поручения по укреплению воинской дисциплины
30 мая 2025 г. 14:44
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
Военные атташе посетили Нахчыван
ФотоВоенные атташе посетили Нахчыван
30 мая 2025 г. 10:27
Военная прокуратура возбудила дело по факту подрыва на мине военнослужащего в Кяльбаджаре
Военная прокуратура возбудила дело по факту подрыва на мине военнослужащего в Кяльбаджаре
29 мая 2025 г. 16:43
Подразделение РСЗО Смерч азербайджанской армии выполнило боевые стрельбы
ФотоПодразделение РСЗО "Смерч" азербайджанской армии выполнило боевые стрельбы
29 мая 2025 г. 12:50
МО Азербайджана назвало дезинформацией обвинения Армении в обстреле населенного пункта Хазнавар
МО Азербайджана назвало дезинформацией обвинения Армении в обстреле населенного пункта Хазнавар
29 мая 2025 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi