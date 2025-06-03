Состоялась встреча представителей минобороны Азербайджана и Сербии

Делегации министерств обороны Азербайджана и Сербии в ходе встречи в Баку 3 июня обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, встреча состоялась в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.
"Стороны обсудили текущее состояние работ, проводимых в рамках двустороннего сотрудничества, а также планы на перспективу и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в информации.