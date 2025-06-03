Состоялась встреча представителей минобороны Азербайджана и Сербии

16:58 В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Сербии на 2025 год, в Баку состоялась встреча между сотрудниками Министерств обороны двух стран.

Делегации министерств обороны Азербайджана и Сербии в ходе встречи в Баку 3 июня обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, встреча состоялась в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

"Стороны обсудили текущее состояние работ, проводимых в рамках двустороннего сотрудничества, а также планы на перспективу и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в информации.