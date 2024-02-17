Состоялась встреча, посвященная приему в специальные военно-учебные заведения

В целях информирования о правилах приема в специальные военно-учебные заведения в Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана состоялась встреча представителей Национального университета обороны с руководителями допризывной подготовки молодежи общеобра

В целях информирования о правилах приема в специальные военно-учебные заведения в Учебно-тренировочном центре армии Азербайджана состоялась встреча представителей Национального университета обороны с руководителями допризывной подготовки молодежи общеобразовательных средних школ республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о привитии молодежи интереса к офицерской профессии, в том числе о более эффективной организации военно-патриотической работы в средних учебных заведениях, были заслушаны предложения военруков.

Офицеры Национального университета обороны подробно проинформировали о правилах приема в Военный институт имени Гейдара Алиева, Военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета, в военные колледжи и военные лицеи, рассказали об обеспечении военных учебных заведений, социально-бытовых условиях, ответили на вопросы, связанные с приемом.

На встрече также были продемонстрированы видеоролики о военных училищах и военно-патриотические фильмы.