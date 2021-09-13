Состоялась встреча начальников генштабов ВС Азербайджана и Турции

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Яшар Гюлер встретился с первым заместителем министра обороны Азербайджана - начальником Генштаба Азербайджанской армии, генерал-лейтенантом Керимом Велиевым.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Яшар Гюлер встретился с первым заместителем министра обороны Азербайджана - начальником Генштаба Азербайджанской армии, генерал-лейтенантом Керимом Велиевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Отметим, что первый зарубежный визит начальник Генштаба Азербайджанской армии совершает именно в Турцию. В рамках визита планируется проведение ряда встреч азербайджанской делегации с военным руководством Турецкой Республики.

На встречах будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сфер.

Визит продлится до 14 сентября.