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Состоялась встреча начальников генштабов ВС Азербайджана и Турции

Состоялась встреча начальников генштабов ВС Азербайджана и Турции Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Яшар Гюлер встретился с первым заместителем министра обороны Азербайджана - начальником Генштаба Азербайджанской армии, генерал-лейтенантом Керимом Велиевым.
Армия
13 сентября 2021 г. 12:42
Состоялась встреча начальников генштабов ВС Азербайджана и Турции
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Яшар Гюлер встретился с первым заместителем министра обороны Азербайджана - начальником Генштаба Азербайджанской армии, генерал-лейтенантом Керимом Велиевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Отметим, что первый зарубежный визит начальник Генштаба Азербайджанской армии совершает именно в Турцию. В рамках визита планируется проведение ряда встреч азербайджанской делегации с военным руководством Турецкой Республики.

На встречах будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сфер.

Визит продлится до 14 сентября.

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Версия на английском языке Chiefs of Staff of Azerbaijani, Turkish Armed Forces meet
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə Baş Qərargah rəislərinin görüşü olub

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