Состоялась встреча начальников генштабов ВС Азербайджана и Турции

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Яшар Гюлер встретился с первым заместителем министра обороны Азербайджана - начальником Генштаба Азербайджанской армии, генерал-лейтенантом Керимом Велиевым.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.
Отметим, что первый зарубежный визит начальник Генштаба Азербайджанской армии совершает именно в Турцию. В рамках визита планируется проведение ряда встреч азербайджанской делегации с военным руководством Турецкой Республики.
На встречах будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сфер.
Визит продлится до 14 сентября.