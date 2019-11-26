Состоялась встреча начальников генеральных штабов Вооруженных Сил Азербайджана и России

26 ноября первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с находящейся с рабочим визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Приветствуя гостей, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Азербайджана, подчеркнув важную роль глав государств в расширении связей между двумя странами, отметил, что наше сотрудничество основано на дружбе, взаимном доверии и, постоянно развиваясь, эти отношения в последние годы достигли уровня стратегического партнерства.

Подчеркнув, что между министерствами обороны Азербайджана и России подписан план двустороннего сотрудничества на 2020-й год, генерал-полковник Н.Садыков отметил, что количество мероприятий, охватывающих различные сферы военной области, увеличилось.

Говоря о сотрудничестве в военно-технической сфере, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Азербайджана отметил, что наша страна уделяет особое внимание сотрудничеству с компаниями оборонной промышленности России.

Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, генерал-полковник Н.Садыков отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Генерал-полковник Н.Садыков подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе норм и принципов международного права.

Генерал армии В.Герасимов, также отметив, что наши связи имеют исторические корни, а страны являются стратегическими партнерами, подчеркнул важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей.

Затем стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного образования, а также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Генерал армии В.Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию двусторонней встречи в Баку с председателем Военного комитета НАТО.