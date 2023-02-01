Состоялась встреча министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии

В Сарыкамыше (Турция) состоялась встреча министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии - Хулуси Акар, Закира Гасанова и Джуаншера Бурчуладзе.

В турецком городе Сарыкамыше состоялась встреча министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии Хулуси Акара, Закира Гасанова и Джуаншера Бурчуладзе.

Об этом Report передает со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

Отметим, что 1 февраля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов прибыл с визитом в Турцию по приглашению министра национальной обороны этой страны Хулуси Акара.

В ходе визита планируется участие генерал-полковника З.Гасанова в "Дне высокопоставленного наблюдателя", который состоится в рамках проводимых в братской стране международных "Зимних учений – 2023".