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    Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

    На встрече обсудили вопросы расширения военного сотрудничества, а также в военно-технической сфере и сфере военного образования

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября в Бакинском Экспо-центре прошла встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с прибывшей в Баку для участия во 2-й Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX 2016" делегацией во главе с министром национальной безопасности Турции Фикри Ишик.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    На встрече коснулись вопросов расширения двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере и сфере военного образования, а также совместной подготовки специалистов, обмена опытом и пр. 

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