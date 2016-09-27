Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября в Бакинском Экспо-центре прошла встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с прибывшей в Баку для участия во 2-й Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX 2016" делегацией во главе с министром национальной безопасности Турции Фикри Ишик.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На встрече коснулись вопросов расширения двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере и сфере военного образования, а также совместной подготовки специалистов, обмена опытом и пр.