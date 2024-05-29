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Закир Гасанов встретился с министром нацобороны Турции

Закир Гасанов встретился с министром нацобороны Турции Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
Армия
29 мая 2024 г. 18:22
Закир Гасанов встретился с министром нацобороны Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках рабочего визита в Турцию провел встречу с турецким коллегой Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

По информации ведомства, министры обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и в военно-образовательной областях.

Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Ранее в Минобороны сообщили, что визит азербайджанской делегации во главе с министром Закиром Гасановым организован по приглашению Яшара Гюлера.

В рамках визита запланирован ряд встреч руководящего состава Министерства обороны. Делегация также примет участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в рамках учений "EFES-2024".

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Версия на английском языке Defense Ministers of Azerbaijan and Türkiye hold meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Yaşar Gülerlə hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

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