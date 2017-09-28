Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции - ВИДЕО

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране министром национальной обороны Турецкой Республики Нуреттином Джаникли.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, турецкая делегация посетила Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов, где возложила венки и цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, героических сыновей Родины, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность страны, а также к памятнику, возведенному в честь погибших в 1918 году турецких солдат.

Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи турецкой делегации. Гость прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны двух стран. Согласно протоколу гость оставил запись в "Книге почета".

Сначала прошла встреча один на один между министрами обороны Азербайджана и Турции, после чего состоялась встреча в расширенном составе.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов поздравил Н.Джаникли с назначением на пост министра национальной обороны Турции. Министр отметил, что первый визит господина Н.Джаникли в нашу страну в качестве министра является наглядным примером нашего двустороннего военного сотрудничества.

Генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между нашими странами проводится как на двусторонней основе, так и в рамках миротворческих операций, проводимых НАТО, добавив, что стратегическое партнерство, построенное на дружеских и братских отношениях, постоянно развивается.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, министр обороны довел до внимания гостя, что конфликт между Арменией и Азербайджаном является серьезной угрозой региональной стабильности.

Отметив значимость совместных военных учений, проводимых в последние годы в Азербайджане и Турции с участием различных родов войск вооруженных сил двух стран, министр особо подчеркнул важность увеличения количества подобных учений в будущем.

Говоря с чувством удовлетворения о встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, турецкий министр, отметив, что связи наших государств основаны на древних исторических корнях и добрых дружеских отношениях, подчеркнул, что Турция является важным партнером Азербайджана.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями об основных направлениях военных связей, развитии сотрудничества в военной, военно-технической сферах, в области военного образования и медицины, расширении деятельности в рамках Военного диалога высокого уровня, разработке совместных планов, организации взаимных визитов экспертных групп, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес.