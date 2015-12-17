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    Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

    Закир Гасанов и Исмет Йылмаз подчеркнули, что военное сотрудничество между двумя странами постоянно развивается

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Стамбуле состоялась встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Турции Исметом Йылмазом. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, на встрече при участии делегации министры обороны подчеркнули постоянное развитие военного сотрудничества между двумя странами, построение стратегического сотрудничества на братских и дружеских отношениях.  

    Стороны особо отметили подписание итоговых протоколов, отражающих результаты 8-го заседания Азербайджано-Турецкого военного диалога высокого уровня. На встрече состоялись обсуждения по перспективам развития отношений между вооруженными силами обеих стран,  по вопросам сотрудничества в военной, военно-технической отраслях и в сфере военного образования, проведения совместных учений, в том числе по ряду вопросов относительно регионального и взаимного сотрудничества. 

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