Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Стамбуле состоялась встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Турции Исметом Йылмазом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, на встрече при участии делегации министры обороны подчеркнули постоянное развитие военного сотрудничества между двумя странами, построение стратегического сотрудничества на братских и дружеских отношениях.

Стороны особо отметили подписание итоговых протоколов, отражающих результаты 8-го заседания Азербайджано-Турецкого военного диалога высокого уровня. На встрече состоялись обсуждения по перспективам развития отношений между вооруженными силами обеих стран, по вопросам сотрудничества в военной, военно-технической отраслях и в сфере военного образования, проведения совместных учений, в том числе по ряду вопросов относительно регионального и взаимного сотрудничества.