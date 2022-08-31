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Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.
Армия
31 августа 2022 г. 15:06
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

На встрече также приняли участие заместитель министра обороны Казахстана Султан Кямаледдинов, заместитель министра обороны Кыргызстана Акылбек Ибраев, заместитель министра обороны Узбекистана Хамдан Каршыев и министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Тахсин Эртогрулоглу.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Turkish defense ministers hold meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri arasında görüş keçirilib

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