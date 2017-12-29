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    Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Румынии

    Обсуждены вопросы военного сотрудничества между двумя странами

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ 29-го декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Румынии господином Михай-Виорель Фифором.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    На встрече, состоявшейся во время рабочего обеда, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, обсудили текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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