Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Румынии

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ 29-го декабря министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Румынии господином Михай-Виорель Фифором.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся во время рабочего обеда, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, обсудили текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.