​Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Грузии

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась встреча в двустороннем формате между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Миндиа Джанелидзе.

Об этом Report заявили в пресс-службе министерства обороны.

На встрече с участием делегаций отметили стратегическое значение проведенных между двумя странами переговоров и встреч, коснулись вопросов военного сотрудничества, обмена опытом и кадровой подготовки.

Затем стороны провели обмен мнениями по поводу военно-политической ситуации в регионе и представляющих взаимный интерес вопросов.