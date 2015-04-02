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    ​Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Грузии

    Стороны обсудили военно-политическую ситуацию в стране и коснулись представляющих взаимный интерес вопросов

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась встреча в двустороннем формате между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Миндиа Джанелидзе.

    Об этом Report заявили в пресс-службе министерства обороны.

    На встрече с участием делегаций отметили стратегическое значение проведенных между двумя странами переговоров и встреч, коснулись вопросов военного сотрудничества, обмена опытом и кадровой подготовки.

    Затем стороны провели обмен мнениями по поводу военно-политической ситуации в регионе и представляющих взаимный интерес вопросов.

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