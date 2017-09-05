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    Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Польши

    Стороны подчеркнули важность обеспечения стабильности, как в регионе, так и в мире
    © müdafiə nazirliyi

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В рамках визита в Республику Польша министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 5-го сентября встретился с министром национальной обороны этой страны господином Антони Мацеревичем.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Касаясь военно-политической обстановки, сложившейся на региональном и международном уровне, стороны подчеркнули важность обеспечения стабильности, как в регионе, так и в мире, особо отметив при этом, что тесное сотрудничество внесет вклад в безопасность и развитие наших стран.

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