Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Польши

© müdafiə nazirliyi

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В рамках визита в Республику Польша министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 5-го сентября встретился с министром национальной обороны этой страны господином Антони Мацеревичем.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Касаясь военно-политической обстановки, сложившейся на региональном и международном уровне, стороны подчеркнули важность обеспечения стабильности, как в регионе, так и в мире, особо отметив при этом, что тесное сотрудничество внесет вклад в безопасность и развитие наших стран.