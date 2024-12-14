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Состоялась встреча между военными специалистами Азербайджана и Узбекистана

Состоялась встреча между военными специалистами Азербайджана и Узбекистана Делегация Министерства обороны Республики Узбекистан, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Главное оперативное управление Министерства обороны Азербайджанской Республики с целью обмена опытом.
Армия
14 декабря 2024 г. 10:29
Состоялась встреча между военными специалистами Азербайджана и Узбекистана

Делегация Министерства обороны Республики Узбекистан, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Главное оперативное управление Министерства обороны Азербайджанской Республики с целью обмена опытом.

Об этм Report сообщили в Министерстве обороны.

Гостям был представлен брифинг о принятии военных решений, а также о 44-дневной Отечественной войне и антитеррористической операции, проведены обсуждения по интересующим вопросам.

Делегация Узбекистана посетила Центральный командный пункт, где ознакомилась с условиями и механизмом выполнения задач с использованием программного обеспечения, соответствующего современным требованиям.

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Версия на английском языке ФотоMilitary specialists from Azerbaijan and Uzbekistan hold meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan hərbi mütəxəssisləri arasında görüş keçirilib

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