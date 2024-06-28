Состоялась встреча между военными экспертами Азербайджана и Сербии

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Сербии, в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялась встреча военных экспертов обеих стран на тему "Боевая подготовка С

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Сербии, в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялась встреча военных экспертов обеих стран на тему "Боевая подготовка Сухопутных войск и изученный опыт".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сербским гостям была предоставлена подробная информация об организации боевой подготовки и других направлениях деятельности в сухопутных войсках азербайджанской армии.

На встрече должностные лица и специалисты по боевой подготовке сухопутных войск обеих стран представили брифинги, после чего были проведены широкие обсуждения, даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.