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Состоялась встреча между военными экспертами Азербайджана и Сербии

Состоялась встреча между военными экспертами Азербайджана и Сербии В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Сербии, в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялась встреча военных экспертов обеих стран на тему "Боевая подготовка С
Армия
28 июня 2024 г. 10:01
Состоялась встреча между военными экспертами Азербайджана и Сербии

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Сербии, в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялась встреча военных экспертов обеих стран на тему "Боевая подготовка Сухопутных войск и изученный опыт".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сербским гостям была предоставлена подробная информация об организации боевой подготовки и других направлениях деятельности в сухопутных войсках азербайджанской армии.

На встрече должностные лица и специалисты по боевой подготовке сухопутных войск обеих стран представили брифинги, после чего были проведены широкие обсуждения, даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Serbian military experts meet
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Serbiyanın hərbi ekspertləri bir-biri ilə təcrübələrini bölüşüblər

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