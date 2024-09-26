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Состоялась встреча между руководствами Министерства обороны Азербайджана и китайской государственной компании

Состоялась встреча между руководствами Министерства обороны Азербайджана и китайской государственной компании 17:44
Армия
26 сентября 2024 г. 17:50
Состоялась встреча между руководствами Министерства обороны Азербайджана и китайской государственной компании

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на "полях" 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX провел встречу с руководящим составом китайской национальной корпорации импорта и экспорта точного машиностроения (CPMIEC).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам совместного военно-технического сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в информации.

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