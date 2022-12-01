Состоялась встреча между министром обороны Азербайджана и командующим ВМС Пакистана

1 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим Военно-морскими силами Исламской Республики Пакистан адмиралом Мухаммадом Амджад Ханом Ниази, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

1 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим Военно-морскими силами Исламской Республики Пакистан адмиралом Мухаммадом Амджад Ханом Ниази, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала пакистанские гости посетили Аллею шехидов, где почтили память сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и возложили венок к мемориалу "Вечный огонь".

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Было подчеркнуто, что народы двух стран связывают узы дружбы и взаимного доверия. Отмечалось, что азербайджано-пакистанские отношения и двустороннее стратегическое партнерство развиваются по восходящей линии.

Передав приветствия министра обороны Исламской Республики Пакистан, адмирал М.A.X.Ниази отметил важность подобных встреч и взаимодействия в укреплении двусторонних отношений.

На встрече была особо подчеркнута важность развития как двустороннего, так и трехстороннего военного сотрудничества с участием Азербайджана, Пакистана и Турции.

В заключение были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.