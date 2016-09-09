Состоялась встреча между министрами обороны Азербайджана и Великобритании

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Лондоне министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Великобритании Майклом Фаллоном, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

На официальной встрече, впервые организованной на уровне министров обороны Азербайджана и Великобритании по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева были обсуждены вопросы развития отношений между двумя странами во всех сферах, в частности в военной сфере, был проведен обмен мнением относительно вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

В тоже время было особо подчеркнуто активное участие Азербайджана в мероприятиях, проводимых как на двусторонней основе, так и в рамках Программы НАТО "Партнерство Ради Мира", в том числе в миротворческих операциях.

Стороны провели широкий обмен мнением относительно военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами и обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.