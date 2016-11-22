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    Состоялась встреча между экспертами по гражданско-военному сотрудничеству министерств обороны Азербайджана и Италии

    На встрече состоялся обмен опытом относительно гражданско-военного сотрудничества

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Cогласно "Плану двустороннего военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Италия на 2016-2017 года", 22 ноября в министерстве обороны Азербайджана состоялась встреча между экспертами по гражданско-военному сотрудничеству министерств обороны двух стран.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, на встрече, проходящей под руководством начальника Управления морально-психологической подготовки и связи с общественностью генерал-майора Расима Алиева, состоялся обмен опытом относительно гражданско-военного сотрудничества. 

    На встрече также были обсуждены вопросы изучения передового опыта в сфере гражданско-военного сотрудничества в Вооруженных силах.

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