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Состоялась встреча командующих ВМС Азербайджана и Италии

Состоялась встреча командующих ВМС Азербайджана и Италии Находящийся с визитом в Италии командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров 6 июня встретился с командующим Военно-морскими силами этой страны адмиралом Энрико Кредендино.
Армия
6 июня 2023 г. 20:30
Состоялась встреча командующих ВМС Азербайджана и Италии

Находящийся с визитом в Италии командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров 6 июня встретился с командующим Военно-морскими силами этой страны адмиралом Энрико Кредендино.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Вице-адмирал С.Бекиров передал итальянскому коллеге приветствия министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и выразил признательность за приглашение на 8-ю Международную выставку "Seafuture 2023".

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС Азербайджана и Италии в военной, военно-образовательной и в других областях, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Commander of Azerbaijani Naval Forces meets with his Italian counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan HDQ komandanı italiyalı həmkarı ilə hərbi əməkdaşlığı müzakirə edib

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