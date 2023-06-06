Состоялась встреча командующих ВМС Азербайджана и Италии

Находящийся с визитом в Италии командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров 6 июня встретился с командующим Военно-морскими силами этой страны адмиралом Энрико Кредендино.

Находящийся с визитом в Италии командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров 6 июня встретился с командующим Военно-морскими силами этой страны адмиралом Энрико Кредендино.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Вице-адмирал С.Бекиров передал итальянскому коллеге приветствия министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и выразил признательность за приглашение на 8-ю Международную выставку "Seafuture 2023".

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС Азербайджана и Италии в военной, военно-образовательной и в других областях, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.