Состоялась встреча экспертов по вопросам военно-гражданского сотрудничества

Согласно плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Италии, в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась двусторонняя встреча экспертов по вопросам военно-гражданского сотрудничества (CIMIC).

Согласно плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Италии, в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась двусторонняя встреча экспертов по вопросам военно-гражданского сотрудничества (CIMIC).

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Офицеры Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу подробно проинформировали гостей о мероприятиях, проводимых в армии Азербайджана в сфере военно-гражданского сотрудничества.

На встрече были представлены брифинги по теме, обсуждены вопросы изучения передового опыта в области военно-гражданского сотрудничества, отмечена эффективность проводимых встреч.