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Состоялась встреча экспертов по военному образованию Азербайджана и Великобритании

Состоялась встреча экспертов по военному образованию Азербайджана и Великобритании В Военной академии Вооруженных сил состоялась встреча экспертов по военному образованию министерств обороны Азербайджана и Великобритании.
Армия
17 февраля 2021 г. 17:54
Состоялась встреча экспертов по военному образованию Азербайджана и Великобритании

В Военной академии Вооруженных сил состоялась встреча экспертов по военному образованию министерств обороны Азербайджана и Великобритании.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Стороны подчеркнули важность реализации договоренностей в области военного образования, а также необходимость организации курсов военного английского языка и обмена опытом военнослужащих, участвующих в различных курсах за рубежом.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в сфере военного образования.

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Версия на английском языке Azerbaijani, British military education experts hold meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Böyük Britaniyanın hərbi təhsil üzrə ekspertləri arasında görüş keçirilib

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