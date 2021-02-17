Состоялась встреча экспертов по военному образованию Азербайджана и Великобритании

В Военной академии Вооруженных сил состоялась встреча экспертов по военному образованию министерств обороны Азербайджана и Великобритании.

В Военной академии Вооруженных сил состоялась встреча экспертов по военному образованию министерств обороны Азербайджана и Великобритании.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Стороны подчеркнули важность реализации договоренностей в области военного образования, а также необходимость организации курсов военного английского языка и обмена опытом военнослужащих, участвующих в различных курсах за рубежом.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в сфере военного образования.