Состоялась встреча единой координационной группы по обеспечению безопасности на Каспии

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Состоялась встреча рабочей группы, действующей для определения команды и контроля по взаимодействию в море и созданию единого координационного процесса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Руководство над работой группы, созданной с целью обеспечения взаимодействия в сфере морской безопасности согласно требованиям «Стратегии морской безопасности Азербайджанской Республики», утвержденной соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики, осуществил исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами капитан 1-го ранга Заур Гумматов.

В ходе встречи были обсуждены основные аспекты обеспечения морской безопасности и ряд других вопросов.