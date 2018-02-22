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    Состоялась встреча единой координационной группы по обеспечению безопасности на Каспии

    Были обсуждены основные аспекты обеспечения морской безопасности и ряд других вопросов
    © Mod.gov.az

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Состоялась встреча рабочей группы, действующей для определения команды и контроля по взаимодействию в море и созданию единого координационного процесса.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

    Руководство над работой группы, созданной с целью обеспечения взаимодействия в сфере морской безопасности согласно требованиям «Стратегии морской безопасности Азербайджанской Республики», утвержденной соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики, осуществил исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами капитан 1-го ранга Заур Гумматов.

    В ходе встречи были обсуждены основные аспекты обеспечения морской безопасности и ряд других вопросов.

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