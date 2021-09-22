Состоялась рабочая встреча военно-медицинских специалистов Азербайджана и Беларуси

Согласно плану двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси, в Медицинском управлении Министерства обороны состоялась рабочая встреча по вопросам медицинского обеспечения.

Согласно плану двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси, в Медицинском управлении Министерства обороны состоялась рабочая встреча по вопросам медицинского обеспечения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Сначала гостям был представлен брифинг об организации хирургической и терапевтической службы в азербайджанской армии, а также санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятиях.

На встрече состоялся обмен мнениями между военно-медицинскими специалистами обеих стран, в частности, были обсуждены вопросы организации мер по борьбе с пандемией коронавируса.

В рамках визита, который продлится до 23 сентября, запланировано посещение белорусской делегацией Главного клинического госпиталя, Центральной военной поликлиники, Центральной стоматологической поликлиники, Центра санитарно-эпидемиологического надзора, Центра судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства обороны.