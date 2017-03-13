Состоялась рабочая встреча с группой экспертов НАТО по ППА и ПДИП

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ 13 марта в Управлении международного военного сотрудничества проведена рабочая встреча с группой экспертов НАТО по выполнению части касающихся министерства обороны Азербайджанской Республики документов "Процесс Планирования и Анализа" (ППА) и "План Действий Индивидуального Партнерства" (ПДИП).

Как сообщили Report из министерства обороны, на мероприятии были обсуждены реформы, проводимые в сфере обороны, сотрудничество с НАТО и странами-партнерами, выполнение целей и обязательств по программам ППА и ПДИП.

Участники встречи рассмотрели также совместный план военного образования и обучения между Азербайджаном и НАТО, деятельности, проводимой в рамках Концепции Оперативных Возможностей (КОВ), и вклад азербайджанских миротворцев в небоевую миссию "Решительная поддержка" в Афганистане.