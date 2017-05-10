Состоялась презентация нового самолета для Военно-воздушных сил

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ 10 мая на одной из авиабаз Военно-воздушных сил Азербайджана состоялась презентация реактивного учебно-тренировочного самолета нового поколения M-346 производства итальянской компании "Leonardo Aircraft".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Руководство министерства обороны осмотрело самолет, после чего был представлен подробный брифинг о его технической характеристике, эксплуатации и других возможностях.