Состоялась первая встреча оргкомитета по подготовке к играм "Кубок моря-2018"

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в штабе ВМС Азербайджана состоялась первая встреча оргкомитета по подготовке к "Кубку мира-2018" в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, члены оргкомитета, созданного по приказу министра обороны с целью проведения соревнований между военными моряками на высоком уровне, обсудили вопросы, связанные с подготовкой кораблей и морской инфраструктуры к соревнованиям, и дали соответствующие указания.

В конкурсе "Кубок моря-2018", который пройдет с 31 июля по 10 августа текущего года в территориальных водах нашей страны в Каспийском море, планируется участие военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана.