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Состоялась очередная церемония выпуска "Курса подготовки гизирей"

Состоялась очередная церемония выпуска "Курса подготовки гизирей" В Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась очередная церемония выпуска "Курса подготовки гизирей".
Армия
2 сентября 2023 г. 18:00
Состоялась очередная церемония выпуска Курса подготовки гизирей

В соответствии с годовым планом подготовки, утвержденным министром обороны, в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, действующем при Национальном университете обороны, состоялась очередная церемония выпуска "Курса подготовки гизирей".

Как сообщает Report, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Ректор Национального университета обороны профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев поприветствовал военнослужащих. В своем выступлении он призвал выпускников преданно служить Родине, ответственно подойти к работе над повышением боевой и морально-психологической подготовки личного состава. Поздравив выпускников с успешным завершением курса, он пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Затем выступил советник ректора Национального университета обороны профессор Талат Джанболат, который рассказал о важности военного образования. Он пожелал выпускникам успешно применять в дальнейшей службе знания и навыки, приобретенные в процессе обучения.

Выступивший на мероприятии отличник курса от имени всех выпускников поблагодарил руководство и профессорско-преподавательский состав Национального университета обороны за внимание, проявленное в процессе обучения. Он пообещал оправдать оказанное доверие в своей служебной деятельности.

Затем были вручены сертификаты, отличившиеся выпускники были награждены ценными подарками.

Церемония выпуска завершилась торжественным шествием военнослужащих перед трибуной.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGizir hazırlığı kursunun buraxılış mərasimi keçirilib

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