Состоялась мемориальная церемония памяти шехида Эльфага Нагиева

Состоялась мемориальная церемония памяти шехида 44-дневной Отечественной войны Нагиева Эльфага Азад оглу.

Состоялась мемориальная церемония памяти шехида 44-дневной Отечественной войны Нагиева Эльфага Азад оглу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители оборонного ведомства, члены семьи шехида, его близкие, боевые товарищи и другие лица. Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и всех шехидов, павших за независимость, территориальную целостность и суверенитет страны, был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Выступающие рассказали о славном жизненном и боевом пути шехида, об исторической победе азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего, о примерах героизма и доблести отважных сыновей родины в достижении этой славной победы.

Члены семьи и близкие шехида Э.Нагиева выразили благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за проявленное внимание и заботу.

Затем коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова исполнил стихи и музыкальные произведения, посвященные памяти шехидов и воспевающие их патриотизм и героизм.