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Состоялась двусторонняя встреча между военнослужащими азербайджанской армии и делегацией НАТО

Состоялась двусторонняя встреча между военнослужащими азербайджанской армии и делегацией НАТО В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась двусторонняя рабочая встреча между военнослужащими армии Азербайджана и экспертами НАТО в рамках программы оперативного плана НАТО по Индивидуальному Партнерству и процесс
Армия
1 июня 2023 г. 18:38
Состоялась двусторонняя встреча между военнослужащими азербайджанской армии и делегацией НАТО

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась двусторонняя рабочая встреча между военнослужащими армии Азербайджана и экспертами НАТО в рамках программы оперативного плана НАТО по Индивидуальному Партнерству и процесса планирования и анализа (ITPP/PARP).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Приветствуя гостей, начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов отметил развитие связей между Азербайджаном и НАТО, а также активное участие представителей азербайджанской армии в рамках различных программ НАТО.

На встрече была особо подчеркнута важность таких мероприятий и взаимных визитов с точки зрения обмена опытом.

В заключение состоялся подробный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun hərbçiləri ilə NATO-nun nümayəndə heyəti arasında ikitərəfli görüş keçirilib

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