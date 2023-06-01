Состоялась двусторонняя встреча между военнослужащими азербайджанской армии и делегацией НАТО

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась двусторонняя рабочая встреча между военнослужащими армии Азербайджана и экспертами НАТО в рамках программы оперативного плана НАТО по Индивидуальному Партнерству и процесс

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась двусторонняя рабочая встреча между военнослужащими армии Азербайджана и экспертами НАТО в рамках программы оперативного плана НАТО по Индивидуальному Партнерству и процесса планирования и анализа (ITPP/PARP).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Приветствуя гостей, начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов отметил развитие связей между Азербайджаном и НАТО, а также активное участие представителей азербайджанской армии в рамках различных программ НАТО.

На встрече была особо подчеркнута важность таких мероприятий и взаимных визитов с точки зрения обмена опытом.

В заключение состоялся подробный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.