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Состоялась церемония жеребьевки конкурса ”Снайперский рубеж"

Состоялась церемония жеребьевки конкурса ”Снайперский рубеж" В рамках соревнований ”Международные армейские игры-2022“ в городе Йазд Исламской Республики Иран состоялась жеребьевка первого этапа конкурса ”Снайперский рубеж".
Армия
16 августа 2022 г. 13:32
Состоялась церемония жеребьевки конкурса ”Снайперский рубеж

В рамках соревнований ”Международные армейские игры-2022“ в городе Йазд Исламской Республики Иран состоялась жеребьевка первого этапа конкурса ”Снайперский рубеж".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На церемонии, в которой приняли участие главы делегаций стран-участниц, члены судейской комиссии, была определена последовательность исполнения первого этапа конкурса и его эпизодов, команды были разделены на группы по этапам.

Конкурс "Снайперский рубеж" продлится до 27 августа.

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Версия на английском языке ФотоDrawing procedure held for "Sniper Frontier" contest in Iran 
Версия на азербайджанском языке Фото“Snayper həddi” müsabiqəsinin püşkatma mərasimi keçirilib

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