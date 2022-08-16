Состоялась церемония жеребьевки конкурса ”Снайперский рубеж"

В рамках соревнований ”Международные армейские игры-2022“ в городе Йазд Исламской Республики Иран состоялась жеребьевка первого этапа конкурса ”Снайперский рубеж".

В рамках соревнований ”Международные армейские игры-2022“ в городе Йазд Исламской Республики Иран состоялась жеребьевка первого этапа конкурса ”Снайперский рубеж".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На церемонии, в которой приняли участие главы делегаций стран-участниц, члены судейской комиссии, была определена последовательность исполнения первого этапа конкурса и его эпизодов, команды были разделены на группы по этапам.

Конкурс "Снайперский рубеж" продлится до 27 августа.