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Состоялась церемония закрытия учений "Кавказский орел – 2024"

Состоялась церемония закрытия учений "Кавказский орел – 2024" Состоялась торжественная церемония закрытия международных учений "Кавказский орёл – 2024".
Армия
12 июня 2024 г. 18:45
Состоялась церемония закрытия учений Кавказский орел – 2024

Состоялась торжественная церемония закрытия международных учений "Кавказский орел – 2024".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Сначала на церемонии была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь в боях за восстановление территориальной целостности нашей страны, освобождение родных земель от врага. Затем в исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и Грузии.

Выступившие на церемонии отметили, что проведенные учения способствовали обмену опытом между военнослужащими трех стран, повышению их боевой подготовки. Было отмечено, что в ходе учений спецназовцы достойно справились с поставленными задачами, учения проходили в атмосфере дружбы, товарищества и братства.

По окончании выступлений отличившимся военнослужащим были вручены памятные подарки.

После завершения официальной части церемонии была представлена торжественная концертная программа. Выступления творческого коллектива Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова были встречены с большим интересом и бурными овациями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlılarının təlimi başa çatıb

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