Состоялась церемония закрытия конкурса "Снайперский рубеж"

Состоялась церемония закрытия конкурса "Снайперский рубеж", прошедшего в иранском городе Йезд в рамках "Армейских международных игр-2022".

Состоялась церемония закрытия конкурса "Снайперский рубеж", прошедшего в иранском городе Йезд в рамках "Армейских международных игр-2022".

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие делегации стран-участниц, военные атташе, представители СМИ и другие гости.

В ходе выступлений было отмечено, что основной целью проведения конкурса "Снайперский рубеж" является повышение боеготовности, а также обмен опытом в этой сфере между странами-участницами.

На церемонии закрытия была представлена художественная часть, состоящая из национальной музыки.

Командам-победителям были вручены кубки, медали и ценные подарки, конкурс "Снайперский рубеж" был объявлен закрытым.