Состоялась церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня"

В столице Казахстана Нур-Султане состоялась торжественная церемония закрытия конкурса “Мастера артиллерийского огня”, который проходил в рамках соревнований “Международные Армейские игры-2022”.

В столице Казахстана Нур-Султане состоялась торжественная церемония закрытия конкурса “Мастера артиллерийского огня”, который проходил в рамках соревнований “Международные Армейские игры-2022”.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в церемонии приняли участие начальник Генштаба ВС Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов и другие руководящие сотрудники министерства, военные атташе, члены команд и представители СМИ.

После показа видеоролика о ”Мастерах артиллерийского огня" на сцену были подняты флаги государств-участников конкурса.

Победившим командам были вручены кубки, медали и ценные подарки.