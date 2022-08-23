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Состоялась церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня"

Состоялась церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня" В столице Казахстана Нур-Султане состоялась торжественная церемония закрытия конкурса “Мастера артиллерийского огня”, который проходил в рамках соревнований “Международные Армейские игры-2022”.
Армия
23 августа 2022 г. 18:05
Состоялась церемония закрытия конкурса Мастера артиллерийского огня

В столице Казахстана Нур-Султане состоялась торжественная церемония закрытия конкурса “Мастера артиллерийского огня”, который проходил в рамках соревнований “Международные Армейские игры-2022”.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в церемонии приняли участие начальник Генштаба ВС Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов и другие руководящие сотрудники министерства, военные атташе, члены команд и представители СМИ.

После показа видеоролика о ”Мастерах артиллерийского огня" на сцену были подняты флаги государств-участников конкурса.

Победившим командам были вручены кубки, медали и ценные подарки.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Artilleriya atəşinin ustaları" müsabiqəsinin bağlanış mərasimi keçirilib

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