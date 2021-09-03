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Состоялась церемония закрытия конкурса «Кубок моря»

Состоялась церемония закрытия конкурса «Кубок моря» Завершился конкурс «Кубок моря», проходивший в рамках «Армейских международных игр – 2021».
Армия
3 сентября 2021 г. 21:19
Состоялась церемония закрытия конкурса «Кубок моря»

Завершился конкурс «Кубок моря», проходивший в рамках «Армейских международных игр – 2021».

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

3 сентября в иранском городе Энзели состоялась церемония закрытия конкурса.

В мероприятии приняли участие главы делегаций стран-участниц, военный атташе Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран полковник Эльвин Гасымов, а также военные атташе других стран, члены судейской комиссии и представители средств массовой информации.

На церемонии закрытия победителям были вручены кубки, медали и ценные подарки.

По итогам трех этапов соревнований первое место заняла команда Ирана, второго места удостоилась российская команда, а третье место разделили команды Азербайджана и Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Dəniz kuboku” müsabiqəsinin bağlanış mərasimi keçirilib

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