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​​​​​​​Состоялась церемония выпуска Офицерского курса

​​​​​​​Состоялась церемония выпуска Офицерского курса 12 июня в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, функционирующем при Национальном университете обороны Министерства обороны, состоялась церемония выпуска Офицерского курса.
Армия
12 июня 2023 г. 18:00
​​​​​​​Состоялась церемония выпуска Офицерского курса

12 июня в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, функционирующем при Национальном университете обороны Министерства обороны, состоялась церемония выпуска Офицерского курса.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении Военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Поприветствовав выпускников, ректор Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев от имени руководства Министерства обороны и от себя лично поздравил их с присвоением воинского звания "лейтенант".

Пожелав молодым офицерам успехов в дальнейшей служебной деятельности, генерал-лейтенант Г.Пириев порекомендовал им идти по выбранной почетной стезе, руководствуясь требованиями уставов, верно служить Родине, ответственно трудиться на пути повышения боевой, морально-психологической подготовки и патриотического воспитания личного состава.

В свою очередь, молодые офицеры пообещали успешно применять полученные на курсе знания и практические навыки на местах службы, достойно выполнять возложенные на них обязанности.

Затем успешно окончившим Офицерский курс выпускникам были вручены сертификаты.

В заключение под аккомпанемент Военного оркестра состоялось торжественное шествие молодых лейтенантов перед трибуной.

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