Состоялась церемония выпуска очередного "Начального курса коммандос"

В соответствии с планом подготовки на текущий год, состоялась церемония выпуска очередного "Начального курса коммандос".

В соответствии с планом подготовки на текущий год, состоялась церемония выпуска очередного "Начального курса коммандос".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении Военного оркестра был исполнен государственный гимн страны.

Выступившие на церемонии передали выпускникам поздравления руководства Министерства обороны и пожелали им успехов в дальнейшей службе.

Была особо подчеркнута значимость подобных курсов в повышении профессионального уровня и боеспособности военнослужащих азербайджанской армии.

Успешно окончившим курс были вручены сертификаты, затем личный состав прошел торжественным маршем перед трибуной.