Состоялась церемония выпуска "Начального курса коммандос"

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, состоялась церемония очередного выпуска "Начального курса коммандос".

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, состоялась церемония очередного выпуска "Начального курса коммандос".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. Участникам курса были переданы поздравления руководства министерства обороны.

Выступившие на церемонии отметили важность подобных курсов в повышении профессионального уровня военнослужащих и боеспособности подразделений азербайджанской армии, пожелали курсантам успехов в дальнейшей служебной деятельности.

Военнослужащим были вручены сертификаты.

По окончании церемонии выпуска состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.