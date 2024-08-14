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Состоялась церемония выпуска "Начального курса коммандос"

Состоялась церемония выпуска "Начального курса коммандос" В соответствии с планом подготовки на 2024 год, состоялась церемония очередного выпуска "Начального курса коммандос".
Армия
14 августа 2024 г. 12:38
Состоялась церемония выпуска Начального курса коммандос

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, состоялась церемония очередного выпуска "Начального курса коммандос".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. Участникам курса были переданы поздравления руководства министерства обороны.

Выступившие на церемонии отметили важность подобных курсов в повышении профессионального уровня военнослужащих и боеспособности подразделений азербайджанской армии, пожелали курсантам успехов в дальнейшей служебной деятельности.

Военнослужащим были вручены сертификаты.

По окончании церемонии выпуска состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKomando kursunun buraxılış mərasimi keçirilib

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