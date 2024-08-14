Состоялась церемония выпуска "Начального курса коммандос"

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, состоялась церемония очередного выпуска "Начального курса коммандос".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны.
Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. Участникам курса были переданы поздравления руководства министерства обороны.
Выступившие на церемонии отметили важность подобных курсов в повышении профессионального уровня военнослужащих и боеспособности подразделений азербайджанской армии, пожелали курсантам успехов в дальнейшей служебной деятельности.
Военнослужащим были вручены сертификаты.
По окончании церемонии выпуска состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.